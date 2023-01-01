Рекламные сувениры
Бизнес сувениры
Ленты с логотипом
Полиграфия
Комплектующие
Услуги
Менеджеры
Марианна
Марианна
zakaz@riza.ru
Олеся
Олеся
manager@riza.ru
Татьяна
Татьяна
tanya@riza.ru
Главная > Каталог продукции > Рекламные сувениры > Этикетки для одежды > Жаккардовые этикетки

Тканые жаккардовые этикетки

Качественные тканые этикетки

Солидность вашего бренда

 О том, насколько важны качественные тканые этикетки, для продвижения на рынке швейной продукции уже было написано довольно много. И вряд ли найдется производитель одежды, который оспорит необходимость снабдить качественное изделие солидной этикеткой. И можно смело сказать, что тканые этикетки из жаккарда выглядят наиболее презентабельно и статусно.

Если вы придерживаетесь того же мнения, значит вы находитесь в правильном месте – ведь наша компания оказывает полный спектр услуг по созданию высококачественных тканых этикеток, для чего нами используются современные технологии. Жаккардовые этикетки изготавливаются на собственном оборудовании в Москве.

Жаккардовые бирки на заказЖаккардовые бирки на заказТканые жаккардовые этикетки на заказТканые жаккардовые этикетки на заказЖаккардовые бирки для одеждыЖаккардовые бирки для одеждыЖаккардовые этикетки для одеждыЖаккардовые этикетки для одеждыЖаккардовые размерники на заказЖаккардовые размерники на заказЗаказать жаккардовые этикетки на одеждуЗаказать жаккардовые этикетки на одеждуЖаккардовые бирки МоскваЖаккардовые бирки МоскваЖаккардовые этикетки МоскваЖаккардовые этикетки МоскваПроизводство жаккардовых этикеток в рулонеПроизводство жаккардовых этикеток в рулонеИзготовление бирок жаккардовыхИзготовление бирок жаккардовыхИзготовление этикеток жаккардовыхИзготовление этикеток жаккардовыхЖаккардовые бирки недорогоЖаккардовые бирки недорогоЖаккардовые этикетки недорогоЖаккардовые этикетки недорогоЖаккардовые бирки заказатьЖаккардовые бирки заказатьЖаккардовые этикетки заказатьЖаккардовые этикетки заказатьЖаккардовые этикетки заказатьЖаккардовые этикетки заказатьЖаккардовые бирки на заказЖаккардовые бирки на заказЖаккардовые этикетки на заказЖаккардовые этикетки на заказТканые бирки для одеждыТканые бирки для одеждыТканые этикетки для одеждыТканые этикетки для одеждыЖаккардовые лейблы на одеждуЖаккардовые лейблы на одеждуЖаккардовые этикетки на одеждуЖаккардовые этикетки на одеждуТканые этикетки с символикойТканые этикетки с символикойЖаккардовые этикетки на заказЖаккардовые этикетки на заказЖаккардовые тканые этикеткиЖаккардовые этикеткиЖаккардовые размерники для одеждыЖаккардовые размерники для одеждыШвейные этикетки для одеждыШвейные этикетки для одеждыЖаккардовые этикетки размерники на заказЖаккардовые этикетки размерники на заказЖаккардовые этикетки на одеждуЖаккардовые этикетки на одеждуЖаккардовые этикетки малый тиражЖаккардовые этикетки малый тиражТканые биркиТканые биркиПроизводство жаккардовых этикетокПроизводство жаккардовых этикетокЛейблы для одеждыЛейблы для одеждыШвейные этикеткиШвейные этикеткиЖаккардовые этикетки Дамаск/Тафта2Жаккардовые этикетки Дамаск/Тафта2Жаккардовые рулонные этикеткиЖаккардовые рулонные этикеткиЭтикетки размерники жаккардовыеЭтикетки размерники жаккардовыеЛейблы для одеждыЛейблы для одеждыЭтикетки маркировкаЭтикетки маркировкаЖаккардовые ярлыкиЖаккардовые ярлыкиТканые этикетки с логотипомТканые этикетки с логотипомТканые этикетки для одеждыТканые этикетки для одеждыЖаккардовые этикетки для одеждыЖаккардовые этикетки для одеждыФирменные жаккардовые этикетки МоскваФирменные жаккардовые этикетки МоскваЖаккардовые этикетки плетение сатинЖаккардовые этикетки сатинЖаккардовые флажкиЖаккардовые флажкиВышивка этикетокВышивка этикетокБирки вышивкойБирки вышивкойВшивные бирки для одеждыВшивные бирки для одеждыПришивные ярлыки для одеждыПришивные ярлыки для одеждыИзготовление тканевых размерников составниковИзготовление тканевых размерников составниковПроизводство жаккардовых этикетокПроизводство жаккардовых этикетокЖаккардовые вшивные этикеткиЖаккардовые вшивные этикеткиЖаккардовая маркировкаЖаккардовая маркировкаПроизводство тканых этикетокПроизводство тканых этикетокЖаккардовые лейблыЖаккардовые лейблыЖаккардовые размерникиЖаккардовые размерникиЖаккардовые этикеткиЖаккардовые этикетки

Мы предлагаем вам изучить отличительные способности и преимущества данного типа этикеток. 

  • Безупречность изображения. Технология плетения позволяет воссоздать на жаккардовой этикетке даже довольно сложный фирменный знак в мельчайших подробностях. Работы производятся на высокоточном ткацком станке, благодаря чему можно четко подобрать цветовую гамму, и избежать размытого или смазанного изображения. Большой выбор цветных ниток, позволяет нашим специалистам добиться невероятных результатов. Помимо нанесения логотипа, и подчеркивания фирменного стиля вы можете передать полноценную информацию об изделии.  Но самое главное – это то, что тканые жаккардовые этикетки, созданные нашей компанией будут выглядеть эксклюзивно, обеспечивая узнаваемость вашего бренда.
  • Долговечность. Благодаря технологии плетения, изображение на тканой этикетке не сотрется и не вылиняет, как это бывает с недорогими печатными этикетками. В некоторых случаях тканая этикетка бывает долговечнее одежды, к которой она прикреплена. Неважно выбрали вы доступную «тафту» или более дорогой способ плетения – в надежности этикетки вы будете уверены на 100%. 
  • Солидность.  Но самое главное достоинство данного типа создания этикетки – это возможность придать изделию высокий статус в глазах покупателя. Для этого прекрасно подходят следующие технологии: плотное улучшенное плетение; плетение люрексом – нитями с металлическим блеском; создание атласной поверхности. Такие тканые этикетки скажут об изделии куда больше, чем самый красноречивый продавец.
 

Об отличительных особенностях жаккардовых этикеток мы сказали достаточно. Теперь стоит объяснить, почему стоит делать заказ именно в компании РИЗА. Можно было бы написать много красноречивых слов, но не будем тратить ваше время. Достаточно отметить три пункта: 

  • У нашей команды колоссальный опыт создания нанесения логотипов на любые современные типы носителей; 
  • Мы всегда работаем на ваш результат – успех вашей продукции, это наша главная цель;
  • Наша компания способна предложить вам наиболее выгодные расценки и гибкие схемы сотрудничества. Быть нашим клиентом – это выгодно! 

Так что, отбрасывайте сомнения, доверьте создание жаккардовых этикеток настоящим профи, таким как команда компании РИЗА.

 

 