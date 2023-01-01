Тканые жаккардовые этикетки

Солидность вашего бренда

О том, насколько важны качественные тканые этикетки, для продвижения на рынке швейной продукции уже было написано довольно много. И вряд ли найдется производитель одежды, который оспорит необходимость снабдить качественное изделие солидной этикеткой. И можно смело сказать, что тканые этикетки из жаккарда выглядят наиболее презентабельно и статусно.

Если вы придерживаетесь того же мнения, значит вы находитесь в правильном месте – ведь наша компания оказывает полный спектр услуг по созданию высококачественных тканых этикеток, для чего нами используются современные технологии. Жаккардовые этикетки изготавливаются на собственном оборудовании в Москве.